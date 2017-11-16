Украина: Вторая лига

Юный полузащитник Днепра рассказал о старте карьеры в первой команде.

17-летний полузащитник, выходя на замены во втором тайме, успел отличиться уже тремя мячами за Днепр.

В последнем матче против Мира Дорошенко вышел на поле на 64-й минуте и на 84-й сравнял счет, забив красивый мяч. Ранее он забивал Ингульдцу-2 и Металлургу З.

"Когда только вышел на поле, испытывал небольшое волнение, — вспоминает свое участие в матче с Миром Дорошенко. — Уверенность появилась после первого прохода. Взял игру на себя и в следующий раз. Получилось, что хорошо попал. Был момент, когда попал в штангу. Было бы неплохо, если бы забил. Жаль, что не удалось это сделать еще раз".

"Тренер, выпуская тебя на замену, попросил меня стараться отдавать своему, не ошибаться в передачах и больше атаковать. Не бояться идти вперед. Мы стремились к победе, но проигрывали 0:1. Получилось хотя бы сравнять счет".

Первый мяч Дорошенко за первую команду Днепра также принес команде ничью, тогда он на 90+4-й минуте забил третий мяч в ворота Ингульца-2.

"Первый гол, да еще такой важный для команды. На последней минуте. Эмоций было очень много приятных. Забить за «Днепр» мечтал с детства. Лет с пяти ходил на стадион, болел за команду и сам мечтал забить. Поэтому когда это произошло, эмоции просто переполняли", — вспомнил хавбек.

Всего Дорошенко провел 11 матчей в составе первой команды Днепра.