ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Реала Карим Бензема разoзлен из-за невызова в рассположение французкой сборной.

"Это несправедливо, что меня в очередной раз не вызвали в сборную Франции. Трудно играть за такой большой клуб, как Реал, но не играть в сборной", — цитирует Бензема Marca.

"Выступать за национальную команду – это всегда большая честь. Я люблю футбол, поэтому, когда в очередной раз не попадаю в список вызванных, мне грустно. Считаю, что это несправедливо, и требую объяснений. Не прав тот, кто верит в то, что я не люблю сборную Франции".

Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. Он оформил дубль в поединке с Арменией (4:0). После был отстранен от выступления за национальную команду из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна. Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема пожет быть вызван в сборную. Главный тренер трехцветных Дидье Дешам проигнорировал форварда Реала.

Отметим, что 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 Франция сразиться с Люксембургом и 28 марта сыграет товарищеский матч с Испанией.