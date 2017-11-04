ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура огласил список футболистов, которые были вызваны на стыковые матчи ЧМ-2018 против Швеции.

Сборная Италии поборется за путевку на чемпионат мира 2018 в двухматчевом противостоянии против Швеции.

Джампьеро Вентура вызвал в национальную команду 27 футболистов.

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Джанлуиджи Доннарумма, Маттиа Перин;

Защитники: Давиде Астори, Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Данило Д'Амброзио, Маттео Дармиан, Даниэле Ругани, Леонардо Спинаццола, Давиде Дзаппакоста;

Полузащитники: Федерико Бернардески, Антонио Кандрева, Даниэле Де Росси, Стефан Эль Шаарави, Алессандро Флоренци, Роберто Гальярдини, Лоренцо Инсинье, Жоржиньо, Марко Пароло , Марко Верратти;

Нападающие: Андреа Белотти, Эдер, Маноло Габбьядини, Чиро Иммобиле, Симоне Дзадза.

Первая встреча между Италией и Швецией состоится 10 ноября, а ответная встреча пройдет 13 ноября на Сан Сиро.

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