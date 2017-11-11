ЧМ-2018. Отбор

Football.ua представляет превью стыкового матча отбора на ЧМ-2018, в котором Дания примет Ирландию.

Дания – Ирландия

Суббота, 21:45, Копенгаген, Телиа Паркен. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Ориентировочные составы:

Дания: Шмайхель – Анкерсен, Кьяер, Кристенсен, Кнудсен – Дилейни, Квист – Поульсен, Эриксен, Систо – Бендтнер.

Ирландия: Рэндолф – Кристи, Даффи, Кларк, Уорд – Брэди, Хурихейн, Уилан, Артер, Макклин – Мерфи.

Не сыграют: … — Маккарти, Киог, Ш. Магуайр, Мейлер.

Под вопросом: … — Хендрик.

Ирландия успела в последний момент протиснуться в стыковые матчи отбора на ЧМ. Для этого команде Мартина О'Нила нужно было в последнем раунде отбора обыгрывать Уэльс. "Зеленая армия" это и сделала – 1:0 и полуфиналист последнего чемпионата Европы будет на чемпионате мира будет разве что в качестве зрителей.

Под вопросом участие в матче одного из героев встречи с Уэльсом Джеффа Хендрика. Еще неизвестно, успеет ли хавбек Бернли восстановиться. Не будет и Джеймса Маккарти, Ричарда Киога, Шона Магуайра (все – травмы) и Дэвида Мейлера (дисквалификация).

А вот хозяева встречи подходят к игре без малейших кадровых потерь. Датчане в своей отборочной группе набрали 20 очков – меньше Польши (25), но больше Черногории (16) и Румынии (13). У Оге Харейде хороший выбор центрбеков, но можно ожидать, что он выставит Симона Кьяера из Севильи и представителя Челси Андреаса Кристенсена, которые играли против Румынии (1:1).

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

Тренеры говорят:

Оге Харейде, Дания: "Я думаю, наш козырь — умение сыграть по-разному. У нас физически мощные нападающие, но есть и очень техничные футболисты. В этом плане очень важную роль играет Кристиан Эриксен – у парня удивительный талант. Он может и голевую передачу отдать, и сам забивает нередко. Он постоянно держит соперника в напряжении и регулярно создает опасные моменты. Часто такие игроки, способные придумать какой-то нестандартный ход, могут решить исход равной игры, особенно против такой хорошо организованной команды, как Ирландия".

Мартин О'Нил, Ирландия: "Наша команда отличается несгибаемым духом. Мы бы с радостью включили в свой состав какую-нибудь суперзвезду, но у нас их нет, так что приходится искать другие пути к победе, даже когда нас припирают к стенке. Наш дух уже помог нам добиться немалых успехов за последние пару лет, и я горжусь этим, но вся заслуга принадлежит самим игрокам".