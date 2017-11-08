ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего стыкового матча ЧМ-2018 против сборной Греции.

Сборная Хорватии поборется за путевку на чемпионат мира 2018 в стыковых матчах с Грецией.

"У Греции есть свои проблемы, но для них не будут приемлемыми никакие оправдания. В Загребе они будут обороняться и постараются не пропустить, будут играть забросами, контратаковать и рассчитывать на стандарты", — цитирует Далича официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

"Нам нужно быть осторожными, они опасны, и нам нужно сохранять спокойствие, быть сосредоточенными, терпеливыми и умными".

"Все в наших руках, и хотя мы уважаем Грецию, Хорватия должна проявить свои лучшие качества. Конечно, дождевая погода больше сыграла бы на руку Греции, но погода или травмы не могут быть для нас оправданием. Мы должны делать свою работу и не думать ни о чем другом".

"Я верю в эту национальную команду. Вся страна ждет успеха, и я готов. Греция проиграла лишь Бельгии, что доказывает их сильную игру в обороне и дисциплину".

Из-за травмы бедра в матче с греками сборной Хорватии не поможет фланговый защитник Милан Бадель.

"Бадель был бы очень полезен для нас, особенно в опеке против Фортуниса, но я не сомневаюсь в других своих игроках. Посмотрим, кто заменит Баделя, и нам нужен Брозович, которому хоть и не хватает игровой формы, но он сыграл 15-20 минут за Интер".

Матч между сборными Хорватии и Греции состоится в четверг, 9 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.