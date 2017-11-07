ЧМ-2018. Отбор
Сборная Хорватии не досчитается одного игрока перед матчами с Грецией.
Манджукич против Ракицкого, getty images
07 ноября 2017, 08:24
Национальная команда Хорватии не сумела на прямую выйти на чемпионат мира 2018 года, но благодаря победе над сборной Украины выступит в стыковых матчах, где ее соперниками станут греки.
Нападающий Марио Манджукич сможет помочь команде, несмотря на травму, полученную в последнем матче чемпионата Италии против Беневенто. Манджукич повредил бедро, но несмотря на то, что будет готовиться по индивидуальному графику, сможет выйти на поле в матче с Грецией.
А вот хавбек Фиорентины Милан Бадель не сможет сыграть в плей-офф. Его также беспокоит бедро, но степень повреждения гораздо сложнее, из-за чего он вернулся в расположение клуба.
Первый поединок между командами Греции и Хорватии состоится 9 ноября.