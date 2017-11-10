ЧМ-2018. Отбор
Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе поделился своими эмоциями после матча с хорватами (1:4).
МИХАЭЛЬ СКИББЕ, GETTY IMAGES
10 ноября 2017, 06:53
Накануне греки на выезде были разгромлены хорватами со счетом 4:1 в первом стыковом матче к ЧМ-2018.
"Мы создали ряд возможностей для гола, но в конечном итоге результат закономерен. После этого поражения нам будет крайне непросто", — сказал Скиббе.
"Теперь хорваты находятся в гораздо лучшем положении. Если бы нам повезло, то на последних минутах могли сделать счет 4:2 , и это было бы намного лучше".
"В ответном матче мы должны выглядеть намного сильнее и должны соответствовать Хорватии в игре в середине поля. Тогда мы сможем надеяться на победу".
Ответный поединок состоится в воскресенье, 12 ноября.