ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе поделился своими эмоциями после матча с хорватами (1:4).

Накануне греки на выезде были разгромлены хорватами со счетом 4:1 в первом стыковом матче к ЧМ-2018.

"Мы создали ряд возможностей для гола, но в конечном итоге результат закономерен. После этого поражения нам будет крайне непросто", — сказал Скиббе.

"Теперь хорваты находятся в гораздо лучшем положении. Если бы нам повезло, то на последних минутах могли сделать счет 4:2 , и это было бы намного лучше".

"В ответном матче мы должны выглядеть намного сильнее и должны соответствовать Хорватии в игре в середине поля. Тогда мы сможем надеяться на победу".

Ответный поединок состоится в воскресенье, 12 ноября.