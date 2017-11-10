ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил остался крайне недоволен решением тренера матча против швейцарцев назначить пенальти.

Накануне Северная Ирландия в родных стенах минимально уступила швейцарцам — 0:1. Единственный гол встречи был забит Рикардо Родригесом с пенальти.

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил считает, что арбитр встречи Овидиу Хацеган принял неправильное решение, назначив пенальти за якобы игру рукой Корри Эванса.

"Это потрясающе, что судья в такой ситуации назначил пенальти. Он находился в пяти метрах от эпизода и ему никто не перекрывал видимость", — сказал Майкл О’Нил после матча.

"Мяч попал в плечо Эвансу, это просто невероятно. Сначала я подумал, что он зафиксировал фол в атаке или же офсайд, но когда я понял, что это пенальти, то пребывал в недоумении".

"Тем не менее, мы все еще в игре. Быть может, в ответном матче нам повезет и арбитр встречи примет такое же решение в нашу пользу".

Ответная встреча состоится 12 ноября в Швейцарии.

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