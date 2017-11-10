ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал свой комментарий после домашней победы над Грецией.

Греки на выезде были разгромлены хорватами со счетом 4:1 в первом матче плей-офф к ЧМ-2018.

"Спасибо футболистам и болельщикам. Команда сыграла дисциплинированно, не получив ни одной желтой карточки. Победа 4:1 – это только первый тайм. У нас нет эйфории, на ответный матч мы выйдем словно счет 0:0", — цитирует Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

"Манджукича было рискованно выпускать в этом поединке".

Ответный поединок состоится 12-го ноября.

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