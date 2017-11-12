ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий перед ответным матчем против Греции.

В первом матче плей-офф европейской квалификации чемпионата мира в Загребе Хорватия разгромила Грецию со счетом 4:1, но Златко Далич заявил, что сборная Хорватии не приехала в Пирей защищаться.

"Вы можете забыть о том, что мы будем отсиживаться в защите. Мы не защищаемся, мы не играем так, у нас нет таких игроков, чтобы сидеть весь матч сзади. Мы будем играть в нашу игру и приехали сюда побеждать", — сказал Далич.

"Для меня эта игра такая же важная, как и против Украины. У футболистов нет эйфории после победы дома, мы спокойны и уравновешены, знаем, что у нас на кону. Мы еще ничего не решили и не хотим думать об игре в Загребе, забыли ее", — сказал Далич.

Ответный поединок состоится сегодня, 12 ноября, начало встречи в 21:45 по Киеву.