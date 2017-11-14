ЧМ-2018. Отбор

Представляем вашему вниманию обзор матча Италия — Швеция (0:0).

Италия не смогла обыграть шведов и не поедет на ЧМ-2018.

Италия — Швеция. Лучшие моменты. 1-й тайм

Италия — Швеция. Лучшие моменты. 2-й тайм

Италия — Швеция 0:0 (первый матч 0:1)

Италия: Буффон — Кьеллини, Бонуччи, Барцальи — Кандрева (Бернардески, 76), Пароло, Флоренци, Жоржиньо, Дармиан (Эль Шаарави, 63) — Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле

Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон — Клаессон (Роден, 72), Ларссон, Йоханссон (Свенсон, 19), Форсберг — Тойвонен (Телин, 55), Берг.

Предупреждения: Бардзальи, Кьеллини, Бернардески, Иммобиле — Форсберг, Йоханссон, Люстиг, Телин, Ольсен.

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