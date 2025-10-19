Інше

Феноменальні показники від аргентинського нападника в американському чемпіонаті.

Інтер Маямі в останньому матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях розгромив Нешвілл (5:2).

У цьому матчі оформленим хет-триком, а також гольовою передачею відзначився нападник Інтера Ліонель Мессі.

Таким чином, Мессі став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату МЛС – на його рахунку 29 голів. За ним ідуть форвард Лос-Анджелеса Дені Буанга (24) та нападник Нешвілла Сем Серрідж (24).

Також 38-річний аргентинець став найкращим гравцем чемпіонату за системою "гол+пас" — на його рахунку 45 результативних дій.

За підсумками регулярного чемпіонату МЛС Інтер посів третє місце у Східній конференції та вийшов у плей-оф Кубка МЛС.