Феноменальні показники від аргентинського нападника в американському чемпіонаті.
Ліонель Мессі, Getty Images
19 жовтня 2025, 11:39
Інтер Маямі в останньому матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях розгромив Нешвілл (5:2).
У цьому матчі оформленим хет-триком, а також гольовою передачею відзначився нападник Інтера Ліонель Мессі.
Таким чином, Мессі став найкращим бомбардиром регулярного чемпіонату МЛС – на його рахунку 29 голів. За ним ідуть форвард Лос-Анджелеса Дені Буанга (24) та нападник Нешвілла Сем Серрідж (24).
Також 38-річний аргентинець став найкращим гравцем чемпіонату за системою "гол+пас" — на його рахунку 45 результативних дій.
За підсумками регулярного чемпіонату МЛС Інтер посів третє місце у Східній конференції та вийшов у плей-оф Кубка МЛС.