Обігнав колишнього одноклубника.
Ліонель Мессі, Getty Images
15 жовтня 2025, 11:43
Національна збірна Аргентини у Форт-Лодердейлі розгромила Пуерто-Ріко (6:0) у товариському матчі вночі за європейським часом.
У цій зустрічі дублем асистів відзначився нападник Ліонель Мессі.
Як виявилось, таким чином зірковий виконавець записав на свій рахунок 60 успішну передачу за національну команду, обійшовши таким чином бразильця Неймара (59) в списку найкращих асистентів на рівні збірних за всю історію.
Найближчим до пари колишніх футболістів Барселони є Лендон Донован із США (58).