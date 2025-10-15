Інше

Обігнав колишнього одноклубника.

Національна збірна Аргентини у Форт-Лодердейлі розгромила Пуерто-Ріко (6:0) у товариському матчі вночі за європейським часом.

У цій зустрічі дублем асистів відзначився нападник Ліонель Мессі.

Як виявилось, таким чином зірковий виконавець записав на свій рахунок 60 успішну передачу за національну команду, обійшовши таким чином бразильця Неймара (59) в списку найкращих асистентів на рівні збірних за всю історію.

Найближчим до пари колишніх футболістів Барселони є Лендон Донован із США (58).