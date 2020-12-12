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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо сойдется в противостоянии с ковалевским Колосом в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Мирчи Луческу значительно превосходят соперников.

Так, на потенциальную победу Динамо коэффициент составляет 1,24, а вероятность успеха Колоса оценивается показателем 12,50. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Динамо Киев будет проигрывать и выиграет". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,50.

Напомним, матч Динамо Киев — Колос состоится в субботу, 12 декабря, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.