Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на центральную игру тура.

В центральном матче 18-го тура итальянской Серии А миланский Интер встретится с туринским Ювентусом.

Интер находится выше Ювентуса в таблице, а потому считается фаворитом матча по мнению букмекеров.

Так компания Parimatch дает на победу миланского клуба коэффициент 2,44.

Ничью эксперты оценивают в 3,45, а на победу "старой сеньоры" можно поставить с коэффициентом 2,80.

Если вы верите, что тотал в поединке будет 2,5 и больше, то на данный исход коэффициент 1,63 (нет — 2,28).

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