Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Испании.

В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги Алавес дома примет мадридский Реал.

Мадридский Реал, ожидаемо, по мнению букмекеров — фаворит этого противостояния.

Так, букмекеры компании Parimatch дают на победу подопечных Зинедина Зидана коэффициент 1,47.

Ничью эксперты оценили в 4,70, а победу хозяев — в 7,10.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 и больше, что на этот исход коэффициент 1,72 (нет — 2,20).

Матч Алавес — Реал состоится 23-го января в 22:00 по киевскому времени.