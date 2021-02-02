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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 22-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги встрется Манчестер Юнайтед и Саутгемптон. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 1,47, на ничью — 4,70, на победу Саутгемптона — 7,10.

При этом букмекеры считают, что команды вряд ли завершат матч результативной ничьей. Коэффициент на это — 5,70.

Матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 22:15 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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