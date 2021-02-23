Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на матч 1/8 финала.

Из-за пандемии коронавируса Атлетико вынужден принять Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Бухаресте, и возможно, это сказалось на букмекерских котировках на матч.

Букмекерская контора Parimatch считает шансы команд практически равными: коэффициент на победу Атлетико составляет 2,75, на победу Челси — 2,90, на ничью — 3,10.

Наиболее вероятным счетом букмекеры считают 1:0 или 0:0, коэффициент на них составляет 7,00. Любителям экстрима предлагается сделать ставку на счет 5:3, 6:0, 6:1, 2:5 или 3:5 — коэффициент на них составляет 250,0.

Матч Атлетико — Челси состоится во вторник, 23 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.