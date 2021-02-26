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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Украины.

Десна сойдется в противостоянии с Ингульцом в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Александра Рябоконя.

Так, на потенциальную победу Десны коэффициент составляет 1,68, а вероятность успеха Ингульца оценивается показателем 5,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Десна Чернигов будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,90.

Напомним, матч Десна — Ингулец состоится сегодня, 26 февраля, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.