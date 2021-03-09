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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится встреча между английским Ливерпулем и немецким Лейпцигом.

Несмотря на череду поражений в АПЛ, Ливерпуль, по мнению экспертов компании Parimatch, должен победить в этой игре.

На победу английского коллектива предлагается коэффициент 2,37. Ничейный исход оценивается в 3,60, а победа Лейпцига — в 2,95.

Если вы уверены, что обе команды сумеют отличиться в этой игре, то на данный исход коэффициент 1,61 (нет — 2,33).

Отметим, что матч Ливерпуль — Лейпциг состоится 10-го марта. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. За Текстовой онлайн-трансляцией можно наблюдать на Football.ua.