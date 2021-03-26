Вашему вниманию котировки на поединок второго тура квалификации ЧМ-2022.
Португалия - Сербия, getty images
26 марта 2021, 18:25
В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Сербии и Португалии. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у гостей.
Так, коэффициент на победу сборной Португалии составляет 1,74, на ничью — 3,9, на победу Сербии — 4,9.
При этом эксперты считают, что команды скорее не смогут забить более двух мячей в предстоящем поединке. Коэффициент на это событие — 1,84.
Матч Сербия — Португалия состоится 27 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.