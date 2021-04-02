Рейтинг букмекеров

Стали известны котировки на поединок.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины львовский Рух примет луганскую Зарю.

По мнению экспертов из букмекерской компании Parimatch, именно подопечные Виктора Скрипника являются фаворитами в противостоянии.

Так на победу луганчан предлагается коэффициент 1,65. Ничью оценили в 3,80, а победу хозяев в 5,50.

Если вы верите в то, что Заря не проиграет и тотал матча будет 2.5 больше, то на данный исход коэффициент 2,28 (ТМ 2.5 — 2,26).

Матч Рух — Заря состоится третьего апреля. Начало — в 17:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.