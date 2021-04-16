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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Эвертон сойдется в противостоянии с Тоттенхэмом в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жозе Моуриньо.

Так, на победу Тоттенхэма предлагается коэффициент 2,25, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Харри Кейн забьет голы в обоих таймах. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 11,0.

Напомним, матч Эвертон — Тоттенхэм состоится сегодня, 16-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.