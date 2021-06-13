Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1 тура турнира.

Сборная Испании сыграет против национальной команды Швеции в рамках поединка стартового тура чемпионата Европы-2020. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Луиса Энрике.

Так, на победу Испании предлагается коэффициент 1,37, тогда как потенциальный успех шведов оценивается показателем 11,00. Коэффициент на ничейный результат — 4,90.

При этом букмекеры считают, что сборная Швеции вряд ли забьет 3 и больше голов. Коэффициент на это — 27,00.

Напомним, матч Испания — Швеция состоится в понедельник, 14 июня. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.