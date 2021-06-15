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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок второго тура турнира.

Сборная Финляндии сыграет против национальной команды России в рамках поединка второго тура чемпионата Европы-2020.

Компания Parimatch считает, что больше шансов на успех в предстоящем поединке у россиян.

Так, на победу Финляндии предлагается коэффициент 6,00, тогда как потенциальный успех россиян оценивается показателем 1,71. Коэффициент на ничейный результат — 3,65.

Если вы считаете, что Финляндия не проиграет и сможет зацепиться за очки во втором матче подряд, то можете поставить с коэффициентом — 2,26.

Напомним, матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.