Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Хорватии сыграет против сборной Шотландии.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в игре больше у команды Златко Далича.

На победу сборной Хорватии предлагают поставить с коэффициентом 2,30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,70, а на победу шотландцев — 3,15.

Если вы уверены, что в матче будет забито три гола и больше, то можете поставить с коэффициентом — 2,90, а если наоборот — 1,44.

Напомним, матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Football.ua.