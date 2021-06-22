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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

Сборная Швеции сойдется в заключительном противостоянии группового этапа Евро-2020 с командой Польши. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке немного больше у подопечных Паулу Соузы.

Так, на победу Польши предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Швеции оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что матч завершится со счетом 0:0. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,20.

Напомним, матч Швеция — Польша состоится в среду, 23 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.