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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швеции в Глазго сыграет против сборной Украины.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Янне Андерссона.

Так, на победу сборной Швеции можно поставить с коэффициентом 2,45. На то, что победят украинцы, коэффициент 3,30. Ничью оценили в 3,15.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 1,88.

Что говорят перед матчем?

Эмиль Форсберг, сборная Швеции

"Хорватия и Бельгия – две большие команды. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить – говорить "мы получим тех или тех", а затем вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе.

У Украины есть топ-игроки, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше".

Николай Шапаренко, сборная Украины

"Думали, что поляки забьют третий гол. Они очень хорошо играли, но фортуна улыбнулась и шведам, и нам, поэтому будем теперь играть в 1/8 финала. Переживали сильно и не хотелось, чтобы это происходило. Польша очень хорошо играла, поэтому они заслужили эти голы. Повезло нам, наверное".

Напомним, матч Швеция — Украина состоится 29 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.