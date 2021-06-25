Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок плей-офф турнира.

Сборная Уэльса в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Дании. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у датчан.

Так, на победу Дании предлагается коэффициент 1,86, тогда как потенциальный успех валлийцев оценивается показателем 5,4. Коэффициент на ничейный результат — 3,30.

При этом букмекеры считают, что сборные Уэльса и Дании вряд ли смогут забить более двух мячей — коэффициент на это 2,6.

Напомним, матч 1/8 финала Уэльс — Дания состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.