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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса в Амстердаме сыграет против сборной Дании.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Каспера Хьюлманда.

Так, на победу сборной Уэльса можно поставить с коэффициентом 4,80. На то, что победят датчане, коэффициент 1,97. Ничью оценили в 3,20.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,08.

Напомним, матч Уэльс — Дания состоится 26 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.