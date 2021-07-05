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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру сборных в рамках чемпионата Европы.

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Англии в Лондоне сыграет против сборной Дании.

Компания Parimatch считает, что шансов на успех в данном поединке больше у подопечных Гарета Саутгейта.

Так, на победу сборной Англии можно поставить с коэффициентом 1,74. На то, что победят датчане, коэффициент 5,50, и ровно в такой же шанс оценили возможную ничью — 3,70.

Если вы уверены, что тотал в матче будет больше 2,5, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 2,38.

Что говорили перед матчем?

Капитан сборной Дании Симон Кьяер:

"Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже не достаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч".

"Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства".

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Наша миссия сейчас состоит в том, чтобы на нас посмотрели юные игроки в возрасте 18-21 лет и решили, что надевать футболку сборной — большая честь для каждого. Нельзя описать важность данного процесса для следующих поколений, поэтому мы должны продолжать работать в данном направлении.

У нас был непростой матч в среду против Украины (4:0), поэтому сейчас важно хорошо восстановиться. Нам предстоит сыграть на Уэмбли — это одновременно прекрасно и ужасно, потому что это накладывает дополнительную ответственность за результат".

Напомним, матч Англия — Дания состоится 7 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.