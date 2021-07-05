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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Розыгрыш чемпионата Европы-2020 стремительно близиться ко своему завершению, поэтому совсем скоро мы сможем узнать имена участников финального поединка. Очевидно, что именно по этой причине наше внимание на этой неделе привлекли оба полуфинальных противостояния данного турнира.

Италия — Испания

Вторник, 6 июля, 22:00. Уэмбли (Лондон)

Горячее южноевропейское противостояние будет открывать для нас полуфинальную стадию чемпионата Европы-2020. Уже по завершению группового этапа многие считали сборную Италии главным фаворитом на победу в текущем розыгрыше, однако далеко не самая уверенная игра против Австрии (2:1, победа в овертайме) слега остудила пыл далеко идущих прогнозов. Однако, коллектив Роберто Манчини вновь заставил говорить о себе после того, как обыграл лидера мирового рейтинга среди национальных команд — Бельгию (2:1), а победа в предстоящей игре позволит "Скуадре Адзурре" расправиться с очередным своим конкурентом.

Кто-то может сказать, что соперники у коллектива Луиса Энрике на предыдущих стадиях были в чем-то проще, чем у итальянцев. Однако, нельзя было не обратить внимания на то, с какими трудностями испанцы преодолевали каждый из этих поединков.

Групповой этап в исполнении "Фурии Роха" оставил далеко не самые приятные впечатления, однако за ним последовали сразу два подряд овертайма против Хорватии (5:3) и Швейцарии, сопротивление которой удалось сломить уже в серии пенальти (1:1, 3:1 — по пен.).

Вопросов к функциональной готовности испанцев очень много, но Энрике продолжает настаивать на том, что его команда следует заданному курсу. По сути, Испания впервые будет играть на этом турнире против реального претендента на победу — вот и будет возможность проверить слова главного тренера.

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Италии — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,49. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,27, а на победу Испании — 3,18.

Англия — Дания

Среда, 7 июля, 22:00. Уэмбли (Лондон)

Англичане оказались в полуфинальном раунде благодаря уверенной победе над сборной Украины (4:0), поэтому будут вызывать мало симпатий в свою сторону от наших болельщиков. Однако, не отметить силу команды Гарета Саутгейта на данном турнире, заключающуюся в способности прогибать любого соперника под необходимую ей линию, не отметить попросту нельзя.

Команда "трех львов" стабильна, целеустремлена, надежна в обороне, а теперь еще и может сыграть оба матча на пути к заветному трофею при родной публики. Для Англии наступает кульминационный момент в ее новейшей истории, а последствия возможной неудачи могут оказаться фатальными.

С другой стороны, коллектив Каспера Хьюлманда на текущем турнире — это история про романтику в футболе, пусть и не с самым радужным сюжетом. Проблемы со здоровьем у Кристиана Эриксена сплотили нацию вокруг национальной сборной, и к этому движению в последствии присоединились представители фанатских лагерей со всего мира. В

итоге, имеем колоссальную поддержку для "алой гвардии", у которой собрался мощный кадровый потенциал, да и играет команда, будем откровенны, в привлекательный для зрителя футбол. Но хватит ли авантюризма датчанам для победы над столь крепким соперником?

По мнению букмекеров компании Pinnacle, сборная Англии — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,72. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,72, а на победу Дании — 5,69.