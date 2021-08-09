Рейтинг букмекеров

О легализации ставок на спорт в Украине и о критериях, по которым оценивается качество букмекерских сайтов.

С тех пор как украинское правительство приступило к легализации спортивных пари в стране, на отечественном беттинговом рынке начался небывалый подъём. Но учитывая, что далеко не все лучшие букмекерские конторы Украины получили лицензию, поиск надёжной компании по-прежнему остаётся непростой задачей. Информационный портал BookmakerBets предлагает читателям объективные обзоры известных операторов ставок. Узнаем, по каким критериям площадки попадают в рейтинг и как выбрать самую надёжную БК.

Отечественный рынок букмекеров в 2021 году

Летом 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации беттинга. Он позволяет лицензированным компаниям принимать ставки на спорт в Украине и предполагает ответственность за организацию нелегальных БК. В связи с этим многие отечественные букмекеры начали делать заявки на получение официального разрешения на приём пари онлайн от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Впрочем, нормативную базу, которая регламентировала бы деятельность контор в Интернете, нельзя назвать полной – она всё ещё находится на стадии доработки. В реестр КРАИЛ пока попал только один отечественный оператор – и это Париматч. А между тем многие другие лучшие букмекеры Украины продолжают предоставлять услуги по офшорным лицензиям.

Критерии рейтинга БК от BookmakerBets

Учитывая перемены в законодательстве, выбор подходящей букмекерской конторы для оформления ставок онлайн может вызвать трудности у бетторов, ведь теперь необходимо смотреть не только на качество предоставляемых услуг, но и на правомерность действий оператора. Делая обзор и составляя рейтинг БК Украины, сайт BookmakerBets принимает во внимание как базовые характеристики (коэффициенты, глубина росписи, бонусы, гарантии выплат), так и те, которые играют важную роль именно для граждан нашей страны.

В первую очередь речь идёт о лицензии. Тот факт, что официальное разрешение на приём пари от КРАИЛ есть только у Париматч, не означает, что остальных операторов нельзя назвать надёжными. Иностранные лицензии, полученные в таких государствах, как Кюрасао, Мальта, Кипр, Гибралтар и др., по-прежнему имеют вес.

Далее оцениваются удобство и возможности сайта конторы. В топ букмекеров Украины, как правило, попадают площадки с высокой производительностью, понятным и простым в использовании интерфейсом, полезным функционалом (видеотрансляции, инфографика, статистика матчей, опция Cash Out и т. д.). Особую роль играет наличие украинской версии.

Затем BookmakerBets смотрит на удобство проведения финансовых операций. В частности, лучшие букмекерские конторы Украины дают возможность своим клиентам открыть счёт в гривнах при помощи популярных в стране платёжных сервисов:

- карточек, выданных национальными банками;

- интернет-банкинга – например, сервис Приват24 от Приватбанка;

- электронных кошельков;

- мобильных переводов через Киевстар, Lifecell, Vodafon;

- криптокошельков и т. п.

Если рассматривать богатство букмекерской линии, то плюсом будет наличие в ней спортивных событий с участием отечественных спортсменов и команд. Лучшие БК в Украине обязательно предлагают роспись на матчи Премьер-лиги или Первой лиги по футболу, состязания в рамках Сетки Кап по пинг-понгу, УХЛ, поединки по боксу, киберспорту и другим видам спорта.

Обращается внимание и на качество работы службы поддержки букмекерской конторы: скорость ответа, компетентность, умение решать сложные вопросы и проблемы, связанные как с работой сайта, так и с оформлением ставок на спорт. Ценится и то, на каких языках общаются операторы. В идеале сотрудник компании должен знать украинский.

Стоит отметить, что топ онлайн букмекерских контор на сайте BookmakerBets составляется максимально объективно и непредвзято. Внимание в равной степени уделяется и достоинствам, и недостаткам операторов. Это значит, что на вершину рейтинга попадают только лучшие и проверенные площадки, которым можно доверить свои денежные средства.

ТОП 10 букмекерских контор Украины по версии BookmakerBets

Чтобы облегчить игрокам поиск и выбор сайта для ставок на спорт, был сформирован рейтинг букмекеров в Украине, которые отвечают ключевым критериям обзорника и пользуются доверием у постоянных клиентов.

Parimatch

Открывает топ лучших букмекерских контор первая лицензированная компания в стране. На её сайте пользователи смогут сделать ставки на два десятка дисциплин. Коэффициенты рассчитываются по средней марже 5%. Ценятся качество работы саппорта, простота регистрации и верификации, удобство платежей. К недостаткам можно отнести недостаточно обширную бонусную политику, нацеленную в большей степени на гэмблеров.

William Hill

Один из старейших онлайн-операторов на международном рынке, основанный в 1939 году в Великобритании. В рейтинг букмекерских контор Украины компания попала благодаря авторитету, который она завоевала в мире. Из достоинств следует отметить богатую линию и высокие котировки – примерно 1,91-1,94 на равнозначные поединки. Из минусов – отсутствие украинского интерфейса и мало способов оплаты.

Олимп

Третье место в топе БК Украины заняла казахская контора. Помимо широкой линии и обширного списка функциональных возможностей сайта, бетторы оценят богатство бонусов, высокие лимиты по ставкам и большой выбор удобных платёжных сервисов. А вот размер коэффициентов в Olimp лучшим не назовёшь – котировки рассчитываются по марже 6-7%.

VBet

Армянская букмекерская контора способна заинтересовать опытных украинских игроков, которым понравятся функциональные возможности площадки, удобные способы пополнения и вывода средств, низкая маржа на популярные виды спорта, а также регулярные акции и бонусы. Проблемы могут возникнуть на этапе верификации аккаунта, которая может затянуться на несколько недель.

Mostbet

В топ украинских букмекерских контор попал российский бренд Мостбет. Его клиентам доступны глубокая роспись на популярные события, коэффициенты на уровне 1,5-1,8, удобный интерфейс и возможность быстро пополнять счёт и выводить средства в гривнах. При этом на площадке не хватает аналитического раздела. Также постоянные клиенты БК иногда жалуются на порезку максимумов при успешной игре.

Winline

Букмекерский сайт слабо ориентирован на наших игроков. Отсутствует украинская локализация, счёт нельзя открыть в гривнах, да и способов оплаты здесь не так много. Однако в рейтинг букмекеров Украины контора попала благодаря таким качествам, как быстрый и беспроблемный вывод выигрышей, достойная роспись, большой перечень полезных опций и возможность открыть демосчёт.

Leon

Букмекерская контора работает на территории нашей страны в режиме онлайн с момента своего основания в 2007 году. Площадка принимает ставки в гривнах и позволяет пользоваться популярными платёжными методами. В топ БК Украины оператор попал благодаря высоким коэффициентам на футбол, простому и понятному интерфейсу, а также одной из лучших бонусных систем на рынке.

UAbet

Букмекер может заинтересовать игроков обилием функциональных возможностей, выгодными котировками на отдельные события, небольшими минимальными суммами депозита и ставок, а также качеством работы службы поддержки. Недостатки конторы – небольшое количество бонусов для поддержания лояльности клиентов и маленький ассортимент платёжных методов.

Fonbet

Любопытный казахский оператор ставок, который предлагает высокие коэффициенты на популярные виды спорта, вариативную роспись, удобные приложения для смартфонов и видеотрансляции. Благодаря этим качествам компания и попала в топ букмекерских контор Украины. При этом у Фонбет отсутствуют некоторые возможности, которые предлагают другие БК, а также слабо развита бонусная политика.

KarpatyBet

Отечественный бренд, ориентированный исключительно на внутренний рынок. К плюсам конторы можно отнести наличие украинской локализации, возможность открыть счёт в гривнах, невысокую маржу в размере 3-4%. Впрочем, недостатков у площадки немало, и связаны они в основном с оформлением сайта, проблемами при регистрации и невозможностью совершать финансовые операции даже через электронные системы от Приватбанка.

Выводы

Составляя рейтинг БК в Украине, BookmakerBets принимает во внимание не только достоинства операторов, но и их слабые стороны. Поэтому в топ лучших букмекерских контор попадают добросовестные площадки, которые считаются лидерами в своей сфере. Ключевые принципы, на которые опирается команда аналитиков портала, – объективность и честность. Обзоры помогут украинским бетторам определить, на какие критерии стоит обращать внимание, выбирая лучший сайт для ставок на спорт онлайн.

Кращі букмекерські контори України: рейтинг від BookmakerBets. Реклама

Про легалізацію ставок на спорт в Україні і про критерії, за якими оцінюється якість букмекерських сайтів.

З тих пір як український уряд почав процес легалізації спортивних парі в країні, на вітчизняному беттінговому ринку почався небувалий підйом. Але з огляду на те, що далеко не всі кращі букмекерські контори України отримали ліцензію, пошук надійної компанії як і раніше залишається непростим завданням. Інформаційний портал BookmakerBets пропонує читачам об'єктивні огляди відомих операторів ставок. Дізнаємося, за якими критеріями платформи потрапляють до рейтингу і як вибрати найбільш надійну БК.

Вітчизняний ринок букмекерів у 2021 році

Влітку 2020 року Верховна Рада прийняла закон про легалізацію беттінгу. Він дозволяє ліцензованим компаніям приймати ставки на спорт в Україні і передбачає відповідальність за організацію нелегальних БК. У зв'язку з цим багато вітчизняних букмекерів почали робити заявки на отримання офіційного дозволу на прийом парі онлайн від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Втім, нормативну базу, яка регламентувала б діяльність контор в Інтернеті, не можна назвати повною – вона все ще перебуває на стадії доопрацювання. До реєстру КРАІЛ поки потрапив тільки один вітчизняний оператор – і це Паріматч. А тим часом багато інших кращих букмекерів України продовжують надавати послуги з офшорними ліцензіями.

Критерії рейтингу БК від BookmakerBets

З огляду на зміни в законодавстві, вибір відповідної букмекерської контори для оформлення ставок онлайн може викликати труднощі у бетторів, адже тепер необхідно дивитися не тільки на якість послуг, що надаються, а й на правомірність дій оператора. Роблячи огляд і складаючи рейтинг БК України, сайт BookmakerBets бере до уваги як базові характеристики (коефіцієнти, глибина розпису, бонуси, гарантії виплат), так і ті, які грають важливу роль саме для громадян нашої країни.

В першу чергу мова йде про ліцензії. Той факт, що офіційний дозвіл на прийом парі від КРАІЛ є тільки у Паріматч, не означає, що інших операторів не можна назвати надійними. Іноземні ліцензії, отримані в таких державах, як Кюрасао, Мальта, Кіпр, Гібралтар і ін., як і раніше мають вагу.

Далі оцінюються зручність і можливості сайту контори. У топ букмекерів України, як правило, потрапляють платформи з високою продуктивністю, зрозумілим і простим у використанні інтерфейсом, корисним функціоналом (відеотрансляції, інфографіка, статистика матчів, опція Cash Out і т. д.). Особливу роль відіграє наявність української версії.

Потім BookmakerBets дивиться на зручність проведення фінансових операцій. Зокрема, кращі букмекерські контори України дають можливість своїм клієнтам відкрити рахунок в гривнях за допомогою популярних в країні платіжних сервісів:

- карток, виданих національними банками;

- інтернет-банкінгу – наприклад, сервіс Приват24 від Приватбанку;

- електронних гаманців;

- мобільних переказів через Київстар, Lifecell, Vodafon;

- криптогаманців і т. д.

Якщо розглядати багатство букмекерської лінії, то плюсом буде наявність в ній спортивних подій за участю вітчизняних спортсменів і команд. Кращі БК в Україні обов'язково пропонують розпис на матчі Прем'єр-ліги або Першої ліги з футболу, змагання в рамках Сітки Кап з пінг-понгу, УХЛ, поєдинки з боксу, кіберспорту і іншим видам спорту.

Звертається увага і на якість роботи служби підтримки букмекерської контори: швидкість відповіді, компетентність, вміння вирішувати складні питання і проблеми, пов'язані як з роботою сайту, так і з оформленням ставок на спорт. Цінується і те, на яких мовах спілкуються оператори. В ідеалі співробітник компанії повинен знати українську.

Варто зазначити, що топ онлайн букмекерських контор на сайті BookmakerBets складається максимально об'єктивно і неупереджено. Увага в рівній мірі приділяється і перевагам, і недолікам операторів. Це означає, що на вершину рейтингу потрапляють тільки найкращі та перевірені платформи, яким можна довірити свої кошти.

ТОП 10 букмекерських контор України за версією BookmakerBets

Щоб полегшити гравцям пошук і вибір сайту для ставок на спорт, був сформований рейтинг букмекерів в Україні, які відповідають ключовим критеріям оглядача і користуються довірою у постійних клієнтів.

Parimatch

Відкриває топ кращих букмекерських контор перша ліцензована компанія в країні. На її сайті користувачі зможуть зробити ставки на два десятка дисциплін. Коефіцієнти розраховуються за середньої маржі 5%. Цінуються якість роботи саппорта, простота реєстрації та верифікації, зручність платежів. До недоліків можна віднести недостатньо велику бонусну політику, націлену в більшій мірі на гемблерів.

William Hill

Один з найстаріших онлайн-операторів на міжнародному ринку, заснований в 1939 році у Великобританії. У рейтинг букмекерських контор України компанія потрапила завдяки авторитету, який вона завоювала в світі. З переваг слід відзначити багату лінію і високі котирування – приблизно 1,91-1,94 на рівнозначні поєдинки. З мінусів – відсутність українського інтерфейсу і мало способів оплати.

Олімп

Третє місце в топі БК України зайняла казахська контора. Крім широкої лінії і великого списку функціональних можливостей сайту, беттори оцінять багатство бонусів, високі ліміти за ставками і великий вибір зручних платіжних сервісів. А ось розмір коефіцієнтів в Olimp кращим не назвеш – котирування розраховуються по маржі 6-7%.

VBet

Вірменська букмекерська контора здатна зацікавити досвідчених українських гравців, яким сподобаються функціональні можливості оператора, зручні способи поповнення і виведення коштів, низька маржа на популярні види спорту, а також регулярні акції та бонуси. Проблеми можуть виникнути на етапі верифікації аккаунта, яка може затягнутися на кілька тижнів.

Mostbet

У топ українських букмекерських контор потрапив російський бренд Мостбет. Його клієнтам доступна глибока розпис на популярні події, коефіцієнти на рівні 1,5-1,8, зручний інтерфейс і можливість швидко поповнювати рахунок і виводити кошти в гривнях. При цьому на платформі не вистачає аналітичного розділу. Також постійні клієнти БК іноді скаржаться на порізку максимумів при успішній грі.

Winline

Букмекерський сайт слабо орієнтований на наших гравців. Відсутня українська локалізація, рахунок не можна відкрити в гривнях, так і способів оплати тут не так багато. Однак в рейтинг букмекерів України контора потрапила завдяки таким якостям, як швидке і безпроблемне зняття виграшів, гідна розпис, великий перелік корисних опцій і можливість відкрити деморахунок.

Leon

Букмекерська контора працює на території нашої країни в режимі онлайн з моменту свого заснування в 2007 році. Платформа приймає ставки в гривнях і дозволяє користуватися популярними платіжними методами. У топ БК України оператор потрапив завдяки високим коефіцієнтам на футбол, простому і зрозумілому інтерфейсу, а також однією з кращих бонусних систем на ринку.

UAbet

Букмекер може зацікавити гравців кількістю функціональних можливостей, вигідними котируваннями на окремі події, невеликими мінімальними сумами депозиту і ставок, а також якістю роботи служби підтримки. Недоліки контори — невелика кількість бонусів для підтримки лояльності клієнтів і маленький асортимент платіжних методів.

Fonbet

Цікавий казахський оператор ставок, який пропонує високі коефіцієнти на популярні види спорту, варіативну розпис, зручні програми для смартфонів і відеотрансляції. Завдяки цим якостям компанія і потрапила в топ букмекерських контор України. При цьому у Фонбет відсутні деякі можливості, які пропонують інші БК, а також слабо розвинена бонусна політика.

KarpatyBet

Вітчизняний бренд, орієнтований виключно на внутрішній ринок. До плюсів контори можна віднести наявність української локалізації, можливість відкрити рахунок в гривнях, невисоку маржу в розмірі 3-4%. Втім, недоліків у майданчика чимало, і пов'язані вони в основному з оформленням сайту, проблемами при реєстрації і неможливістю здійснювати фінансові операції навіть через електронні системи від Приватбанку.

Висновки

Складаючи рейтинг БК в Україні, BookmakerBets бере до уваги не тільки переваги операторів, але і їх слабкі сторони. Тому в топ кращих букмекерських контор потрапляють тільки добросовісні платформи, які вважаються лідерами у своїй сфері. Ключові принципи, на які спирається команда аналітиків порталу, – об'єктивність і чесність. Огляди допоможуть українським бетторам визначити, на які критерії варто звертати увагу, вибираючи кращий сайт для ставок на спорт онлайн.