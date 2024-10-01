Насичений жовтень! Єврокубки, Ель Класико та Ліга націй, де бере участь збірна України. 

Football.ua виділив найбільш інтригуючі матчі поточного місяця. 

Ліга чемпіонів. 2 тур

1 жовтня, 22:00, Арсенал — ПСЖ

Арсенал стартував із нульової нічиєї в основному етапі Ліги чемпіонів проти Аталанти, але "каноніри" не втратили свій статус одного з фаворитів у головному єврокубковому турнірі. 

За традицією, у ПСЖ немає жодних проблем у Лізі 1: французький клуб ділить лідерство з Монако, а єдиний раз команда втратила очки в матчі проти Реймса (1:1). Футбольні вболівальники та експерти схиляються до того, що фаворитом у майбутній грі буде Арсенал. 

За версією Pinnacle, Арсенал — фаворит поєдинку: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 1.74, а перемога парижан — 4.81. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.90. 

2 жовтня, 19:45, Шахтар — Аталанта

Другий матч поспіль на основному етапі Шахтар зіграє проти італійської команди. Зазначимо, що в попередній грі «гірники» зіграли внічию проти Болоньї (0:0). 

Колектив Джан П'єро Гасперіні перебуває не в найкращих кондиціях і посідає дванадцяте місце в Серії А, набравши 7 очок за 6 турів. 

Примітно, що раніше Шахтар і Аталанта зустрічалися між собою. У двох останніх поєдинках 1 перемога у "гірників" (2:1) і одна в італійської команди (3:0). 

За версією Pinnacle, Аталанта — фаворит майбутньої гри: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.70, а перемога номінальних господарів — 4.83. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.09. 

3 жовтня, 19:45, Гоффенгайм — Динамо. Ліга Європи

Київська команда жадає реабілітуватися за поразку в матчі проти Лаціо з рахунком 0:3. Колектив Олександра Шовковського має намір взяти очки в матчі проти Гоффенгайма, який у першому турі зіграв унічию проти Мідтьюлланна (1:1). 

До слова, «селяни» перебувають внизу турнірної таблиці Бундесліги і набрали три очки після п'яти турів. Проте, Динамо не є фаворитом цього поєдинку. 

За версією Pinnacle, Гоффенгайм — фаворит матчу: перемога німецької команди оцінюється коефіцієнтом 2.01, а перемога української — 3.53. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.78. 

Україна в Лізі націй 11 і 14 жовтня

11 жовтня збірна України зіграє проти Грузії, а 14-го — проти Чехії. Колективу Сергія Реброва діватися нікуди — час набирати очки! Нагадаємо, що "синьо-жовті" посідають четверте місце в групі Ліги націй з 0 очок в активі. 

Не виключено, якщо українці провалять два майбутні поєдинки, то наставника можуть звільнити. Ну а ми віримо в успіх нашої збірної, і що в жовтні прийдуть перемоги!

Поточне турнірне становище ще можна виправити і будемо сподіватися, що це станеться тут і зараз.

20 жовтня, Ліверпуль — Челсі, АПЛ

Наразі Ліверпуль і Челсі перебувають у чудових кондиціях і будемо сподіватися, що до 20 жовтня вони також демонструватимуть високі результати і яскраву гру. 

На подив, Челсі демонструє чудову гру в атаці, показує високу результативність і красиву гру. Ліверпуль під керівництвом Арне Слота також виступає на рівні, і ми чекаємо на якісний футбольний спекталь вже відносно скоро! 

З огляду на фактор домашнього поля, фаворитом зустрічі буде мерсисайдський клуб. 

20 жовтня, Рома — Інтер, Серія А

Рома не найкращим чином розпочала сезон, внаслідок чого відбулося звільнення Даніеле Де Россі. Проте римляни, ймовірно, починають оговтуватися і виходять на переможний шлях. 

Що стосується Інтера, то колектив Сімоне Індзагі тільки розганяється і активно включається в боротьбу за Серію А. Немає сумнівів, що "нерадзурі" гратимуть на перемогу, адже вони хочуть захистити чемпіонський титул. 

За версією Pinnacle, Інтер — фаворит зустрічі: перемога "нерадзурі" оцінюється коефіцієнтом 1.90, а перемога римлян — 3.84. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.59. 

Ліга чемпіонів. 3 тур

Одразу три топ-поєдинки чекають на нас наприкінці жовтня в рамках Ліги чемпіонів! Нам складно припустити, яким буде турнірний розклад на той час, але це не скасовує статусу матчів. 

Донецький клуб у Лондоні протистоятиме лондонському гранду Арсеналу, Реал і Боруссія Дортмунд повторять (?) фінал Ліги чемпіонів, а Барселона постарається взяти реванш у Баварії за попередні поразки. 

Запасаємося терпінням і чекаємо на майбутні топ-матчі!

22 жовтня, Арсенал — Шахтар
22 жовтня, Реал — Боруссія Дортмунд
23 жовтня, Барселона — Баварія

24 жовтня, Рома — Динамо, Ліга Європи

Оскільки поєдинок буде наприкінці жовтня, то передбачити турнірні розклади буде складно. Однак, одна інтрига точно має бути: чи зіграє Артем Довбик проти київської команди? І чи заб'є? 

Крім того, чи зможе Динамо набрати очки проти римського клубу? І в якій формі на той час перебуватиме Рома? Питань багато, а відповіді ми отримаємо 23 жовтня. 

26 жовтня, Динамо — Шахтар, УПЛ

Якщо поєдинок не буде перенесено через участь Динамо в Лізі Європи, то 26 жовтня на нас чекає "українське класичне". Чи втримає колектив Олександра Шовковського на той час лідерство в УПЛ? І на якій позиції буде Шахтар? Це все не так важливо. 

Нам 100% гарантована боротьба від першої і до останньої хвилини, велика кількість жовтих карток і, можливо, навіть червоних. Цей матч ви зобов'язані не пропустити! 

26 жовтня, Реал — Барселона, Ла Ліга

Турнірне становище не важливе, коли на поле виходять Реал і Барселона. Це Ель-Класіко, панове! До нього залишилося менше місяця і це буде видовище, на яке ми всі так чекаємо. 

Чи будуть в основі Вінісіус Жуніор і Кіліан Мбаппе? Чи побачимо ми на полі Ламіна Ямала в оптимальних кондиціях? І як Барселона впорається з травмою тер Штегена?

Можливо, у цьому поєдинку буде й український слід: Тібо Куртуа вибув через травму і місце у воротах займе Андрій Лунін. Або ж бельгієць встигне відновитися? 

27 жовтня, Арсенал — Ліверпуль, АПЛ

Ще один топ-матч АПЛ. В англійському чемпіонаті досить поширене видовище, коли в кожному турі можна побачити гру двох великих команд. І Арсенал, і Ліверпуль борються за чемпіонство. Знову — ми не знаємо, на яких позиціях будуть команди до 27 жовтня, але те, що вони постараються набрати максимум очок — безсумнівно. 

З огляду на фактор домашнього поля, Арсенал на Емірейтс матиме більше шансів на перемогу за версією букмекерів. 

27 жовтня, Інтер — Ювентус, Серія А

Два гранди Серії А зіткнуться в очному матчі, який навряд чи щось вирішить на цьому етапі, але багато що прояснить. Ювентус під керівництвом Тіаго Мотти на момент написання матеріалу ще не пропускав у свої ворота в Серії А, а Інтер поступово набирає кондиції, щоб захистити титул чемпіона Італії. 

Чи зможе оборона "бьянконері" зупинити Лаутаро Мартінеса та Маркуса Тюрама? Дізнаємося вже відносно скоро! 