Рейтинг букмекерів

Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події жовтня 2024 року.

Насичений жовтень! Єврокубки, Ель Класико та Ліга націй, де бере участь збірна України.

Football.ua виділив найбільш інтригуючі матчі поточного місяця.

Ліга чемпіонів. 2 тур

1 жовтня, 22:00, Арсенал — ПСЖ

Арсенал стартував із нульової нічиєї в основному етапі Ліги чемпіонів проти Аталанти, але "каноніри" не втратили свій статус одного з фаворитів у головному єврокубковому турнірі.

За традицією, у ПСЖ немає жодних проблем у Лізі 1: французький клуб ділить лідерство з Монако, а єдиний раз команда втратила очки в матчі проти Реймса (1:1). Футбольні вболівальники та експерти схиляються до того, що фаворитом у майбутній грі буде Арсенал.

За версією Pinnacle, Арсенал — фаворит поєдинку: перемога "канонірів" оцінюється коефіцієнтом 1.74, а перемога парижан — 4.81. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.90.

2 жовтня, 19:45, Шахтар — Аталанта

Другий матч поспіль на основному етапі Шахтар зіграє проти італійської команди. Зазначимо, що в попередній грі «гірники» зіграли внічию проти Болоньї (0:0).

Колектив Джан П'єро Гасперіні перебуває не в найкращих кондиціях і посідає дванадцяте місце в Серії А, набравши 7 очок за 6 турів.

Примітно, що раніше Шахтар і Аталанта зустрічалися між собою. У двох останніх поєдинках 1 перемога у "гірників" (2:1) і одна в італійської команди (3:0).

За версією Pinnacle, Аталанта — фаворит майбутньої гри: перемога гостей оцінюється коефіцієнтом 1.70, а перемога номінальних господарів — 4.83. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.09.

3 жовтня, 19:45, Гоффенгайм — Динамо. Ліга Європи

Київська команда жадає реабілітуватися за поразку в матчі проти Лаціо з рахунком 0:3. Колектив Олександра Шовковського має намір взяти очки в матчі проти Гоффенгайма, який у першому турі зіграв унічию проти Мідтьюлланна (1:1).

До слова, «селяни» перебувають внизу турнірної таблиці Бундесліги і набрали три очки після п'яти турів. Проте, Динамо не є фаворитом цього поєдинку.

За версією Pinnacle, Гоффенгайм — фаворит матчу: перемога німецької команди оцінюється коефіцієнтом 2.01, а перемога української — 3.53. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.78.

Україна в Лізі націй 11 і 14 жовтня

11 жовтня збірна України зіграє проти Грузії, а 14-го — проти Чехії. Колективу Сергія Реброва діватися нікуди — час набирати очки! Нагадаємо, що "синьо-жовті" посідають четверте місце в групі Ліги націй з 0 очок в активі.

Не виключено, якщо українці провалять два майбутні поєдинки, то наставника можуть звільнити. Ну а ми віримо в успіх нашої збірної, і що в жовтні прийдуть перемоги!

Поточне турнірне становище ще можна виправити і будемо сподіватися, що це станеться тут і зараз.

20 жовтня, Ліверпуль — Челсі, АПЛ

Наразі Ліверпуль і Челсі перебувають у чудових кондиціях і будемо сподіватися, що до 20 жовтня вони також демонструватимуть високі результати і яскраву гру.

На подив, Челсі демонструє чудову гру в атаці, показує високу результативність і красиву гру. Ліверпуль під керівництвом Арне Слота також виступає на рівні, і ми чекаємо на якісний футбольний спекталь вже відносно скоро!

З огляду на фактор домашнього поля, фаворитом зустрічі буде мерсисайдський клуб.

20 жовтня, Рома — Інтер, Серія А

Рома не найкращим чином розпочала сезон, внаслідок чого відбулося звільнення Даніеле Де Россі. Проте римляни, ймовірно, починають оговтуватися і виходять на переможний шлях.

Що стосується Інтера, то колектив Сімоне Індзагі тільки розганяється і активно включається в боротьбу за Серію А. Немає сумнівів, що "нерадзурі" гратимуть на перемогу, адже вони хочуть захистити чемпіонський титул.

За версією Pinnacle, Інтер — фаворит зустрічі: перемога "нерадзурі" оцінюється коефіцієнтом 1.90, а перемога римлян — 3.84. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.59.

Ліга чемпіонів. 3 тур

Одразу три топ-поєдинки чекають на нас наприкінці жовтня в рамках Ліги чемпіонів! Нам складно припустити, яким буде турнірний розклад на той час, але це не скасовує статусу матчів.

Донецький клуб у Лондоні протистоятиме лондонському гранду Арсеналу, Реал і Боруссія Дортмунд повторять (?) фінал Ліги чемпіонів, а Барселона постарається взяти реванш у Баварії за попередні поразки.

Запасаємося терпінням і чекаємо на майбутні топ-матчі!

22 жовтня, Арсенал — Шахтар

22 жовтня, Реал — Боруссія Дортмунд

23 жовтня, Барселона — Баварія

24 жовтня, Рома — Динамо, Ліга Європи

Оскільки поєдинок буде наприкінці жовтня, то передбачити турнірні розклади буде складно. Однак, одна інтрига точно має бути: чи зіграє Артем Довбик проти київської команди? І чи заб'є?

Крім того, чи зможе Динамо набрати очки проти римського клубу? І в якій формі на той час перебуватиме Рома? Питань багато, а відповіді ми отримаємо 23 жовтня.

26 жовтня, Динамо — Шахтар, УПЛ

Якщо поєдинок не буде перенесено через участь Динамо в Лізі Європи, то 26 жовтня на нас чекає "українське класичне". Чи втримає колектив Олександра Шовковського на той час лідерство в УПЛ? І на якій позиції буде Шахтар? Це все не так важливо.

Нам 100% гарантована боротьба від першої і до останньої хвилини, велика кількість жовтих карток і, можливо, навіть червоних. Цей матч ви зобов'язані не пропустити!

26 жовтня, Реал — Барселона, Ла Ліга

Турнірне становище не важливе, коли на поле виходять Реал і Барселона. Це Ель-Класіко, панове! До нього залишилося менше місяця і це буде видовище, на яке ми всі так чекаємо.

Чи будуть в основі Вінісіус Жуніор і Кіліан Мбаппе? Чи побачимо ми на полі Ламіна Ямала в оптимальних кондиціях? І як Барселона впорається з травмою тер Штегена?

Можливо, у цьому поєдинку буде й український слід: Тібо Куртуа вибув через травму і місце у воротах займе Андрій Лунін. Або ж бельгієць встигне відновитися?

27 жовтня, Арсенал — Ліверпуль, АПЛ

Ще один топ-матч АПЛ. В англійському чемпіонаті досить поширене видовище, коли в кожному турі можна побачити гру двох великих команд. І Арсенал, і Ліверпуль борються за чемпіонство. Знову — ми не знаємо, на яких позиціях будуть команди до 27 жовтня, але те, що вони постараються набрати максимум очок — безсумнівно.

З огляду на фактор домашнього поля, Арсенал на Емірейтс матиме більше шансів на перемогу за версією букмекерів.

27 жовтня, Інтер — Ювентус, Серія А

Два гранди Серії А зіткнуться в очному матчі, який навряд чи щось вирішить на цьому етапі, але багато що прояснить. Ювентус під керівництвом Тіаго Мотти на момент написання матеріалу ще не пропускав у свої ворота в Серії А, а Інтер поступово набирає кондиції, щоб захистити титул чемпіона Італії.

Чи зможе оборона "бьянконері" зупинити Лаутаро Мартінеса та Маркуса Тюрама? Дізнаємося вже відносно скоро!