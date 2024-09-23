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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку заключного третього тижня вересня до нашого розкладу долучаються Ліга Європи та Ліга конференцій УЄФА, тож від кількості протистоянь знову ставатиме не по собі. А потім знову розпочнуться вихідні, де гучних протистоянь буде менше, аніж тиждень тому, але менш гарячими від того вони не ставатимуть.

Динамо Київ — Лаціо

Середа, 25 вересня, 22:00. Стадіон Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина)

До основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо, на жаль, так і не пробилось, тож гратиме в другому за рангом турнірі Старого Світу. Можливо, воно й на краще, бо суперники в "біло-синіх", нехай і дуже цікаві, проте здобути коштовні очки для рейтингу країни проти них буде все ж таки легше, аніж донецькому Шахтарю. Свій шлях команда Олександра Шовковського розпочинатиме з номінально домашньої гри в Гамбурзі, де ті самі "гірники" рік тому й проводили свої матчі.

Але фанати "динозаврів" уже виступили проти присутності столичного колективу на їхній арені, тож навряд чи вона виявиться гостинною. Що ж до суперника, то "орлів" за останні роки можна було побачити й у значно кращому стані, аніж зараз. Марко Бароні очолив колектив, але старт сезону показав, що з досягненням результатів у римлян є великі проблеми. Особливо коли йдеться про суперників більш потужних за Венецію чи Верону, наприклад. Чи можна вважати, що сучасне Динамо на рівні з тими ж Фіорентиною, Міланом чи Удінезе? Напевно, що так. Але й не безгрішна команда Шовковського, що стає очевидним із кожною наступною грою.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Лаціо. Коефіцієнт на перемогу команди Марко Бароні становить 2,01, імовірність нічиєї оцінюється в 3,56, а успіх Динамо Київ — у 3,65.

Рома — Атлетік

Четвер, 26 вересня, 22:00. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Гра проти київського Динамо в італійської Роми ще попереду й це буде дуже цікаве протистояння в контексті Артема Довбика в складі "вовків". Тим часом коштовний український новачок римлян уже почав забивати й започаткував результативну серію яка припала на останній матч на чолі клубу для Даніеле Де Россі та на першу гру Івана Юрича після призначення. Так, Рома стартувала дуже погано, тому Де Россі й звільнили, а як прийшов хорватський фахівець, так одразу й перша перемога на рахунку "джаллороссі" з’явилась — над Удінезе (3:0).

Тим часом у першого суперника Роми вже кільканадцять років нічого не змінюється в плані стратегії ведення клубних справ, але не завжди цьому відповідають гарні результати. Сезон, наприклад, Атлетік розпочинав із двох поразок поспіль, але три попередні матчі незмінно вигравав, хоча в суперниках у нього й не було, наприклад, Барселони (1:2) чи Атлетіко (0:1). Кажуть, що баски втрачають силу, коли залишають межі рідного стадіону, але з чемпіонами Європи в складі команди Ернесто Вальверде в це якось не віриться.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Рома. Коефіцієнт на перемогу команди Іван Юрич становить 1,93, імовірність нічиєї оцінюється в 3,42, а успіх Атлетіка — у 4,12.

Баварія — Баєр

Субота, 28 вересня, 19:30. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Мюнхенська Баварія тривалий час була "незмінним" чемпіоном своєї країни, але минулого сезону вона отримала дуже болючий ляпас від леверкузенського Баєра, якого так ніхто й не здолав на шляху до срібної салатниці. Проте цього року команда Хабі Алонсо вже не матиме такої дивовижної серії, бо поступилась РБ Лейпциг (2:3), тоді як мюнхенці не те, що йдуть без утрат очок, а ще й насипають кожному наступному супернику якусь божевільну кількість м’ячів.

Кіль отримав шість голів, Вердер — п’ять, а Динамо Загреб у Лізі чемпіонів — усі дев’ять! Середній показник результативності мюнхенців за останні три тури занадто непристойний для того, аби його вимовляти вголос, тоді як "фармацевти" продовжують смикати за нерви власних уболівальників "близькими" рахунками й здобутими перемогами на останніх хвилинах. Окрім поїзди до Роттердаму — там лише гра була цікавою, а от рахунок узагалі нецікавий (4:0, на користь німців). Чемпіон діючий проти чемпіона колишнього — це завжди цікаво, тим паче, коли на чолі Баварії вже не Томас Тухель.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди Венсана Компані становить 1,71, імовірність нічиєї оцінюється в 4,55, а успіх Баєра — у 4,27.

Атлетіко — Реал Мадрид

Неділя, 29 вересня, 22:00. Стадіон Метрополітано (Мадрид, Іспанія)

Мадридський Реал минулого сезону здобув титул чемпіона на внутрішній арені та виграв Лігу чемпіонів УЄФА, тож можна лише уявити, що було на душі у фанатів сусідів "галактікос" за містом у особі Атлетіко, команда яких провела відверто посередню кампанію. Однак "Чоло" Сімеоне залишився працювати й надалі, а керівництво пішло на де в чому ризикований крок і навіть трохи зіграло у ва-банк під час потужної літньої трансферної кампанії.

Але це вже дає певний результат. Принаймні, "матрацники" ще жодного разу не програли в новому сезоні, як, власне, і Реал, який бореться з епідемією травм, як тільки може. Однак при цьому "галактікос" так і залишаються надійними в захисті, у чому з ними конкурує тільки команда Сімеоне (по 3 пропущені м’ячі в Ла Лізі), і ці два колективи старанно переслідують Барселону, але, поки що, та йде без помилок. Очевидно, що весь колектив Фліка буде дивитись цю гру й шукати єдиний вигідний для себе результат — саме так і завершилась остання зустріч цих принципових суперників у минулому сезоні (1:1).