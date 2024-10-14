Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
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14 жовтня 2024, 09:35
У понеділок, 14 жовтня, збірна України проведе матч четвертого туру групової стадії Ліги націй проти Грузії.
Матч пройде у Вроцлаві на Міському стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворита в цьому матчі немає. Так на перемогу команд Сергія Реброва та Івана Гашека можна поставити з коефіцієнтом 2.74, тоді як потенційна нічия оцінюється показником 3.25.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів (ТБ 2.0) з коефіцієнтом 1.53.
Також можна поставити на те, що чехи назбирають більше попереджень — на це дається коефіцієнт 2.23.
Насамкінець більш ризикований варіант — перший гол відбудеться в другій чверті ігрової години (16-30 хвилини) з коефіцієнтом 3.85.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Україна — Чехія можна буде на Football.ua.