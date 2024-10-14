Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У понеділок, 14 жовтня, збірна України проведе матч четвертого туру групової стадії Ліги націй проти Грузії.

Матч пройде у Вроцлаві на Міському стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворита в цьому матчі немає. Так на перемогу команд Сергія Реброва та Івана Гашека можна поставити з коефіцієнтом 2.74, тоді як потенційна нічия оцінюється показником 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів (ТБ 2.0) з коефіцієнтом 1.53.

Також можна поставити на те, що чехи назбирають більше попереджень — на це дається коефіцієнт 2.23.

Насамкінець більш ризикований варіант — перший гол відбудеться в другій чверті ігрової години (16-30 хвилини) з коефіцієнтом 3.85.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Україна — Чехія можна буде на Football.ua.