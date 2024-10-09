Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Гравці збірної України, УАФ
09 жовтня 2024, 16:24
У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе матч третього туру групової стадії Ліги націй проти Грузії.
Матч пройде у Познані на стадіоні ENEA Stadion. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитом матчу буде Україна. Так на перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як потенційний успіх Грузії оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 3.35.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів (ТБ 2.0) з коефіцієнтом 1.58.
Також можна поставити на те, що обидві команди порадують уболівальників забитими м'ячами – на це дається коефіцієнт 1.89.
Насамкінець більш ризикований варіант — Грузія заб'є, але матч виграє Україна з коефіцієнтом 4.55.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Україна – Грузія можна буде на Football.ua.