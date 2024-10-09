Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У п'ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе матч третього туру групової стадії Ліги націй проти Грузії.

Матч пройде у Познані на стадіоні ENEA Stadion. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитом матчу буде Україна. Так на перемогу команди Сергія Реброва можна поставити з коефіцієнтом 2.23, тоді як потенційний успіх Грузії оцінюється показником 3.50. Імовірність нічийного результату виражена коефіцієнтом 3.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито два або більше м'ячів (ТБ 2.0) з коефіцієнтом 1.58.

Також можна поставити на те, що обидві команди порадують уболівальників забитими м'ячами – на це дається коефіцієнт 1.89.

Насамкінець більш ризикований варіант — Грузія заб'є, але матч виграє Україна з коефіцієнтом 4.55.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Україна – Грузія можна буде на Football.ua.