Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування на виступи захисника.

Віталій Миколенко провів вдалий минулий сезон, але в цій кампанії "іриски" не вражають, й відповідно Миколенку також важко проявити себе. Втім, будь-яка погана серія закінчується, і ми чекаємо від українця стабільних виступів і результативних дій.

Якщо ви також вірите в успіхи Віталія, то можете поставити на те, що він заб'є хоча б один гол в АПЛ — коефіцієнт 1.7, два голи — 3.0, три голи — 7.0. Також букмекери оцінили ймовірність результативних передач від українця. На те, що таких буде хоча б дві пропонується показник 2.4, на хоча б три — 4.0, на хоча б чотири — 3.5.

Також приймаються прогнози на кількість матчів. Якщо ви вірите, що Миколенко проведе 33+ поєдинки, то зможе примножити вашу ставку у 1.55 разів.

Для поціновувачів несподіваних підсумків пропонується маркет "тотал дублів" — коефіцієнт 10.0 на ТБ 0.5 та "тотал хет-триків" — коефіцієнт 50.0 на ТБ 0.5. Якщо ж думаєте, що Миколенко вразить власні ворота, то показник на це — 8.5.

Пишіть в коментарі, які результати ви очікуєте від виступів українського захисника в АПЛ.