Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У вівторок, 1 жовтня, Арсенал проведе домашній поєдинок основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде ПСЖ.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Емірейтс Стедіум (Лондон). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння буде команда Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.76, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 4.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.98.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, обидві команди відзначаться забитими м'ячами – на це дається коефіцієнт – 1.73.

Є непоганий варіант – обидві команди заб'ють, а Арсенал виграє чи буде нічия – на це дається коефіцієнт – 1.97.

Також можна поставити на те, що команда Луїса Енріке заб'є, але матч виграє Арсенал із коефіцієнтом 3.23.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Арсенал — ПСЖ можна буде на Football.ua.