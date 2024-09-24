Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
24 вересня 2024, 13:00
У середу, 25 вересня, київське Динамо проведе свій стартовий матч в основному етапі Ліги Європи, який також зазнав зміни формату, а суперником "біло-синіх" буде римський Лаціо.
Матч пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння буде Лаціо. Так, на перемогу італійців можна поставити з коефіцієнтом 2.07, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.78. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що команда Олександра Шовковського зможе виграти чи зіграти внічию – на це дається коефіцієнт – 1.78.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.70.
Можна спробувати ризикнути та поставити на те, що обидві команди заб'ють та виграє Динамо з коефіцієнтом 6.20.
Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо Київ – Лаціо можна буде на Football.ua.