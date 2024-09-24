Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У середу, 25 вересня, київське Динамо проведе свій стартовий матч в основному етапі Ліги Європи, який також зазнав зміни формату, а суперником "біло-синіх" буде римський Лаціо.

Матч пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння буде Лаціо. Так, на перемогу італійців можна поставити з коефіцієнтом 2.07, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.78. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що команда Олександра Шовковського зможе виграти чи зіграти внічию – на це дається коефіцієнт – 1.78.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом 1.70.

Можна спробувати ризикнути та поставити на те, що обидві команди заб'ють та виграє Динамо з коефіцієнтом 6.20.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо Київ – Лаціо можна буде на Football.ua.