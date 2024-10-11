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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Коли клубного футболу стає забагато, йому на зміну приходить футбол збірних. Топматчів, скажімо прямо небагато, але є цікаві поєдинки, які й розглянемо детальніше.

Напівтовариський турнір під назвою Ліга націй пригодувала нам два цікаві поєдинки, на які варто звернути увагу. Це протистояння Іспанії та Данії на Естадіо Енріке Рока та зустріч Польщі й Португалії у Варшаві.

Іспанія — Данія

Субота, 12 жовтня, 21:45. Естадіо Енріке Рока (Мурсія, Іспанія)

Лідери групи 4 дивізіону А зустрінуться на полі чинного чемпіона Європи та чинного переможця Ліги націй. Іспанія та Данія провели гарний початок турніру: данці здобули дві перемоги проти Швейцарії та Сербії з ідентичним рахунком 2:0, а іспанці зіграли внічию із сербами (0:0) та розгромили швейцарців 4:1.

Масштабна проблема з травмами торкнулась і збірну Іспанії. Наставник "Фурії Рохи" не зміг викликати на жовтневі ігри Сімона, Ле Нормана, Карвахаля, Родрі, Ферміна та Ольмо. Ніко Вільямс також вибув через пошкодження. У національну команду замість нападника Атлетіка викликали Серхіо Гомеса із Реала Сосьєдад.

У данців ситуація з травмованими краща, тож Мортен Вегхорст спробує зачепитись за очки в матчі проти Іспанії.

Іспанія та Данія зустрічались 17 разів у своїй історії: 13 перемог у "Фурії Рохи", лише двічі перемагали данці, ще два матчі завершились внічию. Загальний рахунок 39:19.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Іспанії — 1.45, а перемога Данії — 7.8. Нічия — 4.8.

Польща — Португалія

Субота, 12 жовтня, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)

Міцна група 1 дивізіону А порадує глядачів протистоянням Польщі та Португалії, яке пройде на території наших сусідів.

Невпевнений старт збірної Польщі призвів до втрати трьох очок. Якщо перемога над Шотландією (3:2) сприймалась як позитив, то поразка від Хорватії (0:1) була розцінена як небажана, адже долю поєдинку вирішив гол Модрича зі штрафного.

Тим часом португальці, як і мусить лідер квартету, здобув дві перемоги над Хорватією та Шотландією з ідентичним рахунком 2:1. Щоправда, Роналду і компанія перемагали вдома і буде цікаво подивитись на них у виїзному матчі.

Поляки та португальці провели між собою 13 матчів: 6 перемог у Португалії, 4 рази перемагала Польща, ще 4 матчі завершились внічию.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Польщі — 5.4, а звитяга Португалії — 1.65. Нічия — 4.1.