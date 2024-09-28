Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках шостого туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться матч між Ньюкаслом та Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться 28 вересня в Ньюкаслі на стадіоні Сент-Джеймс-Парк. Початок — о 14:30.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.62, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 5.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.75.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Манчестер Сіті прагнутиме зручної переваги з ІТБ 1.5 з коефіцієнтом 1.46.

Також можна поставити на те, що Ньюкасл поступатиметься за кутовими з коефіцієнтом 1.29.

Можна ризикнути поставити, що нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд заб’є гол у цій зустрічі. На це дається коефіцієнт 1.75.