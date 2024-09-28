Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Getty Images
28 вересня 2024, 12:50
У рамках шостого туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться матч між Ньюкаслом та Манчестер Сіті.
Поєдинок відбудеться 28 вересня в Ньюкаслі на стадіоні Сент-Джеймс-Парк. Початок — о 14:30.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.62, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 5.70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.75.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що Манчестер Сіті прагнутиме зручної переваги з ІТБ 1.5 з коефіцієнтом 1.46.
Також можна поставити на те, що Ньюкасл поступатиметься за кутовими з коефіцієнтом 1.29.
Можна ризикнути поставити, що нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд заб’є гол у цій зустрічі. На це дається коефіцієнт 1.75.