Рейтинг букмекерів

Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку третього тижня жовтня ми завершуватимемо черговий міжнародний цикл, а вже на вихідних повернеться клубний футбол із звичним різноманіттям цікавих протистоянь.

Понеділок, 14 жовтня, 21:45. Стадіон Місцевий (Вроцлав, Польща)

Команда Сергія Реброва кілька днів тому довела, що ми таки можемо перемагати в цьому розіграші Ліги націй УЄФА. Однак одного лишень успіху в грі проти Грузії буде точно недостатньо для виконання нашого головного завдання на цей цикл, і оскільки всі суперники вже здобували залікові бали за минулі три тури, то цією перемогою ми просто додали вогню до й без того неспокійної ситуації в групі під номером 1 дивізіону B.

Тепер доведеться зіграти матч-відповідь проти Чехії, яким у Празі у вересні ми поступились із бойовим рахунком 2:3, одночасно вказавши як на негаразди в захисті суперників, так і підтвердивши побоювання щодо власного стану на той момент. Не дивлячись на те, що команда Івана Гашека вже двічі перемагала в цьому циклі, її виступи важко назвати навіть наближеними до ідеальних. Провал проти Грузії (1:4) чехи ліквідували за рахунок перемоги над нами, а кілька днів тому ще й нокаутували Албанію на власному полі (2:0). Але тепер "трикольоровим" доведеться знову зіграти на виїзді, хоча й під час тієї празької гри вони точно не відчували себе господарями. Головне — перевірити освітлення до стартового свистка.

Компанія Pinnacleвважає, що лідером протистояння є Україна. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва становить 2,75, імовірність нічиєї оцінюється в 3,18, а успіх Чехії — у 2,78.

Німеччина — Нідерланди

Понеділок, 14 жовтня, 21:45. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Господарі цьогорічного чемпіонату Європи залишились не в найкращому гуморі навіть після цілком непоганого виступу на домашньому турнірі, після чого повернулись на шлях офіційних протистоянь і в контексті майбутнього чемпіонату світу. Юліан Нагельсманн найближчі майже два роки хоче робити все від себе залежне, аби поїхати до Північної Америки виключно за перемогою, але без оновлення кадрової обойми за цей час йому точно нікуди подітись. Власне, "Бундестім" тим і займались у стартових трьох турах Ліги націй, і, за великим рахунком, оминули можливі негаразди. Окрім виїзду до Амстердаму на першу гру проти Нідерландів, де й відбулась єдина на цей час утрата очок німцями (2:2).

Команда Рональда Кумана також може позиціонувати себе як та, що наразі намагається омолодитись, хоча важко сказати, що попередній "оновлений" склад "ораньє" використав свій потенціал на максимум. Наразі Нідерландам не надто вдається нав’язати боротьбу Німеччині за першу сходинку й пряме потрапляння до плей-оф, але вони почувають себе відносно в безпеці та тлі відриву від Угорщини в три очки, тож їдуть до Мюнхена, передусім, за яскравим футболом. А чий результативний стиль у поточному циклі переможе — то дізнаємось уже безпосередньо на полі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Німеччина. Коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсманна становить 1,81, імовірність нічиєї оцінюється в 3,98, а успіх Нідерландів — у 4,75.

Бельгія — Франція

Понеділок, 14 жовтня, 21:45. Стадіон Короля Бодуена (Брюссель, Бельгія)

Незрозумілою є ситуація довкола лідера збірної Франції Кіліана Мбаппе, який нібито попросив викликати його виключно на важливі ігри національної команди. Але хіба прийдешня зустріч проти Бельгії для "Les Bleus" такою не є? Здається, що навіть навпаки — від результату цього протистояння залежатиме дуже багато в групі під номером 2 дивізіону A. Як мінімум, у разі перемоги французи віддаляться від бельгійців на п’ять очок, а це за два тури до завершення групового етапу буде дуже багато.

Відповідно, саме в цьому матчі буде вирішуватись не тільки доля "Червоних дияволів", а й їхнього головного тренера Доменіко Тедеско. Команда нічого цікавого не показала Євро-2024, і в підсумку вилетіла від тієї ж Франції на першому кроці сітки плей-оф, куди б узагалі могла й не потрапити, але то вже проблема нашої збірної в більшій мірі. Що ж до поточного циклу, то Бельгія кілька днів тому врятувала гру проти Італії (2:2), але в Ліоні у вересні поступилась без особливих шансів (0:2). І оскільки там теж не було Мбаппе з перших хвилин, той не надто його вплив на французів може виявитись помітним саме зараз.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама становить 2,41, імовірність нічиєї оцінюється в 3,42, а успіх Бельгії — у 3,06.

Ювентус — Лаціо

Субота, 19 жовтня, 21:45. Стадіон Альянц Стедіум (Турин, Італія)

Стартові виступи туринського Ювентуса на чолі з Тіаго Моттою й доволі неоднозначними. По-перше, "Стара Синьйора" продовжує залишатись командою, яку ще ніхто не перемагав у новій кампанії, а її оборона потрохи повертається до того легендарного стану, коли пропущені м’ячі для неї вважались уже подією напрочуд рідкісною. Усього один гол дали забити суперникам у семи матчах національної першості — це дуже солідно. Та й той припав на гру останнього туру проти сардинського Кальярі.

Однак, як би там не було, надійний захист — це лише половина від потрібного на тривалій дистанції чемпіонату, бо інше "досягнення" Юве полягає в дому, що команда вже чотири рази ділила очки із своїми суперниками, а це вже рівень умовних Роми, Емполі та Фіорентини, але аж ніяк не претендента на потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА на наступний сезон. Власне, за рахунок цього, зокрема, римський Лаціо тишком-нишком і надолужив своє відставання від туринців у турнірній таблиці, яке виникло через важкий початок сезону, тож до очної зустрічі команди підходять за рівної кількості залікових балів.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу команди Тіаго Мотти становить 2,05, імовірність нічиєї оцінюється в 3,31, а успіх Лаціо — у 4,08.

Ліверпуль — Челсі

Неділя, 20 жовтня, 18:00. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Багато розмов про лондонський Челсі точиться в Англії впродовж останніх років, бо клуб своїми неординарними рішеннями створює власне приводи про нього поговорити досхочу. Але початок роботи Енцо Марески, хоча й не розвіяв сумніви скептиків, але вже є значно більш успішним за попередників — "сині" тримаються в групі лідерів, але вже встигли подарувати очки таким командам, як Ноттінгем Форест та Крістал Пелес, тож ці позиції точно не є абсолютними.

Проте й Ліверпуль під орудою Арне Слота не без гріха, хоча радо б уникнув тієї незрозумілої поразки від "лісників" на Енфілді (0:1), аби Манчестер Сіті та Арсенал не наближались до нього на відстань усього одного залікового балу в турнірній таблиці. Із іншого боку, це були єдина хиба, якої "червоні" припустились від початку сезону, і що в Лізі чемпіонів, що в чемпіонаті, що навіть у Кубку ліги в них усе йде, як здається, за планом. Але після цих міжнародних павз усяке трапляється. Тому їх більшість і не любить.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Арне Слота становить 1,68, імовірність нічиєї оцінюється в 4,49, а успіх Челсі — у 4,43.

Рома — Інтер

Неділя, 20 жовтня, 21:45. Стадіон Стадіо Олімпіко (Рим, Італія)

Початок сезону для Роми видався дуже важким, тож за незрозумілих обставин Даніеле Де Россі попросили на вихід. Прихід на його місце Івана Юрича зумів змінити ситуацію на трохи краще, проте це "трохи" також не є й близько тим, на що могли розраховувати власники "вовків", коли шаленими обсягами вливали гроші в літню трансферну кампанію клубу. І як тут не згадати Артема Довбика, який хоч забивати почав, чим потрохи вгамовує найпалкіших критиків своєї нової команди.

Але важливим моментом є те, що всі ці втрати очок столичного колективу відбувались аж ніяк не проти команд із найвищого ешелону Серії A. Окрім гри проти туринського Ювентуса (0:0), за підсумком якої всі, хто ЦЕ бачив, хотіли лише якомога скоріше про забути це досвід. Зараз же на "вовків" очікує іспит чинним чемпіоном країни, міланським Інтером, і це вже дійсно великий виклик. Торіно, наприклад, не впорався з ним перед початком міжнародного вікна (2:3), а ось Мілан натомість своїх фанатів здивував приємним чином (2:1). Окрім цього, Інтер втрачав очки лише в іграх проти Дженоа (2:2) та Монци (1:1), але й Рома так само не змогла їх обіграти (двічі по 1:1), тож амбіцій у римлян удосталь, а от похизуватись наразі нічим.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Інтер. Коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі становить 1,88, імовірність нічиєї оцінюється в 3,83, а успіх Роми — у 4,00.