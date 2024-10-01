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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У вівторок, 1 жовтня, леверкузенський Баєр зіграє поєдинок другого туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому суперником буде Мілан.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Бай-Арена (Леверкузен). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння буде команда Хабі Алонсо. Так, на перемогу Баєра можна поставити з коефіцієнтом 1.66, тоді як потенційний успіх Мілану оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, обидві команди заб'ють – на це дається коефіцієнт – 1.55.

Також є варіант – Баєр виграє із різницею більше одного м'яча з коефіцієнтом 2.59.

Можна поставити на те, що команда Паулу Фонсеки заб'є, але матч виграє Баєр із коефіцієнтом 2.80.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Баєр — Мілан можна буде на Football.ua.