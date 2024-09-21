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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 туринський Ювентус прийматиме неаполітанський Наполі.

Ювентус — Наполі. Напередодні

За версією букмекерів, Ювентус — фаворит зустрічі: перемога "бьянконері" оцінюється коефіцієнтом 2.35, а перемога "партенопеї" — 3.40.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.25.

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант індивідуальний тотал Наполі більше 0.5 з коефіцієнтом 1.50.

Також варіант, що обидві команди заб'ють із показником 2.03.

Останній наш варіант — гол Ромелу Лукаку з коефіцієнтом 3.40.

Матч Ювентус — Наполі розпочнеться о 19:30 за київським часом.