У рамках п'ятого туру італійської Серії А-2024/25 туринський Ювентус прийматиме неаполітанський Наполі. 

Ювентус — Наполі. Напередодні

За версією букмекерів, Ювентус — фаворит зустрічі: перемога "бьянконері" оцінюється коефіцієнтом 2.35, а перемога "партенопеї" — 3.40. 

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.25. 

Так на що ставити?

Ми пропонуємо варіант індивідуальний тотал Наполі більше 0.5 з коефіцієнтом 1.50. 

Також варіант, що обидві команди заб'ють із показником 2.03. 

Останній наш варіант — гол Ромелу Лукаку з коефіцієнтом 3.40. 

Матч Ювентус — Наполі розпочнеться о 19:30 за київським часом. 