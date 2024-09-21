Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Кіліан Мбаппе, getty images
21 вересня 2024, 13:59
У шостому турі чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі прийме Еспаньйол.
Реал Мадрид — Еспаньйол. Напередодні
За версією букмекерів, мадридський клуб — фаворит зустрічі: перемога "галактікос" оцінюється коефіцієнтом 1.18, а перемога гостей — 17.00.
То на що ставити?
Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Реала більше 2.5 з коефіцієнтом 1.7.
Також на те, що одна з команд не заб'є в матчі з показником 1.69.
І на гол Кіліана Мбаппе з коефіцієнтом 1.55.
Матч Реал — Еспаньйол розпочнеться о 22:00 за київським часом.