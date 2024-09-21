Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У шостому турі чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі прийме Еспаньйол.

Реал Мадрид — Еспаньйол. Напередодні

За версією букмекерів, мадридський клуб — фаворит зустрічі: перемога "галактікос" оцінюється коефіцієнтом 1.18, а перемога гостей — 17.00.

То на що ставити?

Ми пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Реала більше 2.5 з коефіцієнтом 1.7.

Також на те, що одна з команд не заб'є в матчі з показником 1.69.

І на гол Кіліана Мбаппе з коефіцієнтом 1.55.

Матч Реал — Еспаньйол розпочнеться о 22:00 за київським часом.