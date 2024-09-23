Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі думку експертів щодо виступів чемпіона України.

В цьому сезоні Ліга чемпіонів пройде в новому форматі й не так просто зрозуміти, що потрібно хоча б для виходу в плей-офф. Втім, букмекери вже оголосили свої прогнози щодо шансів команд досягти різноманітних стадій турніру. Отже, розповідаємо вам про оцінку потенційних успіхів Шахтаря.

Почнемо з найприємнішого, але при цьому найменш очікуваного — перемоги "гірників" у турнірі. На це можна поставити з коефіцієнтом 200. На те що Шахтар хоча б опиниться в фіналі пропонується показник 80.

Якщо ви впевнені, що команда Маріно Пушича посяде місце у ТОП-8 у загальному етапі Ліги чемпіонів, то успішна ставка примножить ваші гроші у 15 разів. Якщо вважаєте, що донецька команда посяде 9-24 місце в загальному етапі, то на це пропонується теж непоганий коефіцієнт - 3.

На перемогу "гірників" у загальному етапі пропонується коефіцієнт 300, тоді як на те, що українська команда посяде останнє місце — показник 14.

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно виступів Шахтаря у Лізі чемпіонів.