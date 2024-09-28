Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках п’ятого туру німецької Бундесліги відбудеться матч між мюнхенською Баварією та леверкузенським Баєром.

Поєдинок відбудеться 28 вересня в Мюнхені на стадіоні Альянц Арена. Початок — о 19:30.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Баєра оцінюється показником 4.65. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на зливу голів з ТБ 3.5 з коефіцієнтом 2.01.

Також можна поставити на те, що Баєр виграє за кутовими з коефіцієнтом 2.85.

Можна ризикнути поставити, що нападник Баварії Гаррі Кейн заб’є гол у цій зустрічі. На це дається коефіцієнт 1.65.

Football.ua проведе текстову трансляцію матчу Баварія — Баєр.