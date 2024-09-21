Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на успіхи Артема в цьому сезоні.

Артем Довбик влітку віддав перевагу Ромі, адже йому дуже сподобався проєкт Даніелє Де Россі. Втім, старт в українського нападника в Римі вийшов невдалим — але свій дебютний гол він нарешті оформив.

Букмекери вважають, що Артему цілком під силу забити 11-12 голів. На індивідуальний тотал більше 12 пропонується коефіцієнт 1,95, на 13 — 3, на 14 — 4.

Також можна зробити прогноз на кількість результативних передач. На те, що їх буде більше 6 пропонується показник 2,3.

Поки що Артем грає в кожному матчі своєї команди. І якщо ви вірите, що він проведе 35+ матчів за сезон в Серії А, то примножите свою ставку у 1,7 раза.

Ерілнг Голанд вже зробив два хет-трики в АПЛ. Якщо Довбик повторить це досягнення у сезоні Серії А, то зіграє котирування 4. Також можна поставити на тотал більше 2,5 дублів — на це пропонується коефіцієнт 3.

Пишіть свої прогнози щодо успіхів українського нападника в коментарі.