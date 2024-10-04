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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Найближчого вікенду після напруженого єврокубкового тижня на футбольних уболівальників чекає внутрішня кухня — матчі чемпіонатів. Топ-матчів, скажімо прямо немає, але є цікаві поєдинки, які й розглянемо більш детальніше.

Насамперед це протистояння проблемного, але потужного Реалу проти Вільярреала, який видав вдалий старт сезону у Ла Лізі. Далі черговий виклик чи шанс для Манчестер Юнайтед під керівництвом Еріка тен Гага на Вілла Парк та насамкінець битва в УПЛ між Шовковським та Вернидубом.

Реал Мадрид — Вільярреал

Субота, 5 жовтня, 22:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Реал намагатиметься реабілітуватися після першої поразки з січня від Лілля (0:1) у Лізі чемпіонів, продовживши виступи в Ла Лізі домашнім матчем проти Вільярреала.

Команда Карло Анчелотті зараз займає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на три очки, тоді як Вільярреал займає третє місце — від "вершкових" всього один бал. У минулому турі Вільярреал обіграв Лас-Пальмас (3:1), тоді як Реал втратив очки у матчі проти Атлетіко (1:1).

У мадридців блискучий склад, і на папері, він непереможний, але зараз Карло Анчелотті має явні проблеми з грою, особливо в атакуючій фазі, незважаючи на прихід француза Кіліана Мбаппе. До того ж основний воротар Тібо Куртуа знову у лазареті, що могло вплинути на впевненість гравців, втім українець Андрій Лунін ще минулого сезону довів, що може гідно замінити бельгійця у рамці воріт.

У свою чергу, Вільярреал провів сильний старт сезону і навіть поразка від Реала не буде чимось особливим. Однак "жовта субмарина" знаходиться в такій гарній формі, що вболівальники з нетерпінням чекають на протистояння з "вершковими" і сподіваються як мінімум на гідну гру.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Реалу — 1.27, а перемога Вільярреала — 10.0. Нічия в основний час — 7.0.

Астон Вілла — Манчестер Юнайтед

Неділя, 6 жовтня, 16:00, Вілла Парк (Бірмінгем, Англія)

Тиск на головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага зростає після серії поганих результатів. Нині вони посідають лише 13 місце після шести ігор в АПЛ, набравши лише сім очок. "Червоні дияволи" виграли дві гри у чемпіонаті Англії і лише одну з останніх п'яти. Їхня остання поразка була принизливою, оскільки вони програли вдома Тоттенгему (0:3). Хоча вони грали другий тайм у меншості, їм пощастило, що вони не пропустили більше голів.

Для "червоних дияволів" ситуація не стає легшою, оскільки тепер вони їдуть на зустріч з Астон Віллою, яка знову проводить чудовий початок сезону. Вони мають 13 очок, які ставлять їх на п'яте місце, за межами першої четвірки за різницею м'ячів. Команда Унаї Емері програла лише один раз цього сезону — це була поразка від Арсеналу у другому турі.

Обидві команди проведуть цей матч після єврокубкового тижня, хоча "льви" матимуть перевагу у вигляді одного додаткового дня відпочинку та відсутності поїздок. Вони на своєму полі приймали Баварію у Лізі чемпіонів, а МЮ їздив із візитом до Португалії проти Порту у Лізі Європи. І якщо для Астон Вілли були мегауспішні отрі очки над грандом Бундесліги (1:0), то МЮ ледве врятувався проти "драконів" (3:3) з голом Гаррі Магвайра на останній хвилині і це при тому, що "червоні дияволи" в першому таймі вели із рахунком 2:0.

У матчі АПЛ голи мають бути: господарі ще мають зберегти ворота сухими в чемпіонаті цього сезону, а команда тен Гага не робила цього з першого туру.

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Динамо Київ — Кривбас

Неділя, 6 жовтня, 18:00, Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ, Україна)

Центральним матчем дев'ятого туру буде протистояння між київським Динамо та криворізьким Кривбасом. Після семи ігор команда Олександра Шовковського очолює УПЛ, набравши 19 очок і лише позаминулого туру кияни вперше втратили очки з львівським Рухом (0:0). У той же час Кривбас йде восьмим, набравши 11 очок і поки результати команди далеко від ідеальних — три перемоги, дві нічиї та дві поразки.

За словами багатьох, незважаючи на часту ротацію складу, "біло-сині" показують один із найпривабливіших футболів в Україні, але з криворіжцями легко точно не буде — до того ж поганий настрій та тривалі поїздки після єврокубків. Все вказує на те, що знову будуть сюрпризи у старті, проте Динамо не можна втрачати очок, особливо після такого нестабільного старту від головного конкурента – Шахтаря. Провальний за результатом, але аж ніяк не за грою, матч Ліги Європи проти Гоффенгайма (0:2) потрібно забути і рухатися далі — тим більше, головний пріоритет — це все ж таки УПЛ, про що не раз говорив Сошо.

Як вже згадувалося раніше, у Кривбасу старт сезону – досить валідольний, а такі нестабільні результати можуть здорово бити по психології гравців – втім настрій на Динамо завжди зашкалює і тут вже буде зовсім інша історія. Юрію Вернидубу потрібно терміново шукати коріння проблем — зокрема покращення гри у захисті та реалізація моментів у нападі, яка турбує криворіжців з перших матчів сезону. Безумовно, у матчі проти лідера УПЛ у Кривбасу може бути небагато моментів, але саме проти таких команд – треба реалізовувати все, щоб здобути позитивний результат. Подивимося, чи зможе Вернидуб знову принести впевненість у своїх підопічних та вперше у сезоні завдати киянам поразки у чемпіонаті.

Якщо коротко пройтися останніми матчами, то Динамо виграло чотири останні матчі із загальною різницею м'ячів — 9:2. Можна говорити багато, але статистика – річ наполеглива.

Компанія VBET пропонує на цей поєдинок такі коефіцієнти: перемога Динамо — 1.41, а перемога Кривбасу — 8.30. Нічия в основний час — 5.20.